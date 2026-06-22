بيتكوفيتش: “الانتصار أمام الأردن بات هدفا أساسيا”

اعترف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بأهمية المواجهة المرتقبة فجر غدٍ الثلاثاء، بين المنتخب الوطني ونظيره الأردني، ضمن الجولة الـ 2 من مونديال 2026.

ويواجه “الخضر” منتخب “النشامى” على ملعب “باي بال بارك” بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. بداية من الساعة 04:00 صباحًا من يوم الثلاثاء، بتوقيت الجزائر.

وفي الندوة الصحفية التي نشّطها أمس تحسبا للمواجهة المرتقبة. قال بيتكوفيتش: “الجميع داخل المجموعة يعرف أن الانتصار أمام الأردن بات هدفا أساسيا”.

قبل أن يؤكد مدرب المنتخب الوطني، أنه شدد على أشباله ضرورة الحفاظ على روحهم التنافسية والبقاء ايجابيين، وعدم الاستسلام للضغوط مهما كانت الظروف.

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