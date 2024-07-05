بيتكوفيتش: “التأهل لـ “كان 2025″ لن يكون سهلا”

اعترف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بصعوبة مهمة الخضر في خطف تأشيرة العبور، إلى نهاية كأس أمم إفريقيا 2025.

وأسفرت قرعة التصفيات التي جرت أمس الخميس. عن وقوع المنتخب الوطني، في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من غينيا الاستوائية والطوغو وليبيريا.

وعن هذه القرعة، قال بيتكوفيتش: “التأهل لن يكون سهلاً لأن المنافسين الثلاثة سيبذلون كل ما في وسعهم للإطاحة بنا.”

وواصل الناخب الوطني: “يجب أن نستعد جيدًا، لا سيما أن هذه التصفيات ستبدأ قريبًا في شهر سبتمبر.”.

ليختم في تصريحات خص بها الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم: “سنحلل أداء المنتخبات الثلاثة وندخل كل مباراة للفوز بها سواء كانت على أرضنا أو خارجها.”