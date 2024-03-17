بيتكوفيتش: “التدريبات ستكون ليلا وسطرنا برنامج يتناسب مع شهر رمضان”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، إدراكه التام لمعنى فترة الصيام خلال شهر رمضان، مؤكدا تسطيره برنامج تحضيرات يتناسب مع ذلك.
وقاتل بيتكوفيتس، في هذا الخصوص، خالل ندوته الصحفية: “أنا قدمت من بيئة عشت فيها شهر رمضان وقد اعتدت عليه”.
كما أضاف: “كانت لي تجربة خلال هذا الشهر في تركيا، ويجب علينا خلال هذه الفترة وضع برنامج تحضيرات خاص”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “سنعمل وفق برنامج، يضمن تمكن اللاعبين من التدرب، حيث برمجنا تدريباتنا ليلا، في حدود الساعة العاشرة، وهو ما يتزامن أيضا مع توقيت مبارياتنا التحضيرية المقبلة”.
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