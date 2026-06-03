بيتكوفيتش: “الفوز على هولندا مهم.. والأهم هو تطوير أسلوب لعبنا”

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أنه راض عن الأداء الذي قدمه المنتخب الوطني في المباراة الودية أمام هولندا. مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه المواجهات التحضيرية يتجاوز مجرد تحقيق الانتصارات.

وقال بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية بعد المباراة التي فاز بها الخضر بهدف دون رد: “الأمر المهم هو اللعب من أجل الفوز. لكن الأهم بالنسبة لنا هو ترسيخ أسلوب لعبنا وكيفية الظهور بصورة جيدة فوق أرضية الميدان. مع دراسة المنافس والتأقلم مع معطيات كل مباراة”.

وأضاف بيتكوفيتش أن اختياراته التكتيكية تبقى مرتبطة بمجريات اللقاء وطبيعة المنافس: “ألعب بخطط مختلفة حسب طريقة اللعب التي تفرضها المباراة والخصم الذي نواجهه”.

وختم الناخب الوطني: “نحن سعداء بتحقيق فوز مهم أمام منتخب بحجم هولندا، سيمنحنا دفعة معنوية قبل انطلاق المونديال”.