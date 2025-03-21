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الرياضة

بيتكوفيتش: “الفوز مهم جدا وكنا قادرين على تسجيل نتيجة أكبر”

بقلم عزيز طالبي
بيتكوفيتش: “الفوز مهم جدا وكنا قادرين على تسجيل نتيجة أكبر”
بيتكوفيتش
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أكد مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، في الندوة الصحفية عقب الفوز على بوتسوانا (1-3)، أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق. بسبب أرضية الميدان غير الملائمة، وارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأضاف بيتكوفيتش قائلاً: “منتخب بوتسوانا كان قوياً، لكن مع مرور الوقت، عرفنا كيفية السيطرة على المواجهة، والأهم هو تحقيق النقاط الثلاث”.

وختم حديثه قائلاً: “كان التسجيل أولاً بالغ الأهمية، والتغييرات التي أجريناها سمحت لنا بالفوز. كان بإمكاننا تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف. لكن الأهم هو ضمان الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.”

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