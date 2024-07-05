بيتكوفيتش: “الكرة الإفريقية تطورت وكل المنتخبات أصبحت متكافئة”

بحديثه عن صعوبة مأمورية بلوغ “كان” 2025، أكد مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، بأن الكرة الإفريقية تطورت بشكل كبير، في الفترة الأخيرة.

وأوضح بيتكوفيتش، بخصوص هذه النقطة: “أولاً وقبل كل شيء. يجب أن أقول إنه لم يعد هناك منتخبات صغيرة في كرة القدم الحديثة”.

مضيفا في تصريحات خص بها موقع “الفاف” اليوم الجمعة: “يجب علينا احترام جميع منافسينا. فجميع المنتخبات أصبحت متكافئة الآن. خاصة في إفريقيا حيث تطورت كرة القدم بشكل كبير في السنوات الأخيرة.”