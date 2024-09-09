بيتكوفيتش: “اللاعبون جاهزون وقادرون على تحقيق النتائج المرجوة”

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الاثنين، جاهزية لاعبيه لتقديم مستويات كبيرة في المباراة القادمة أمام منتخب ليبيريا.

وقال بيتكوفيتش في تصريح للتلفزيون العمومي، عقب الحصة التدريبية التي جرت اليوم بالعاصمة مونروفيا: “الأهم أننا حققنا الفوز الرابع منذ تولينا تدريب المنتخب الوطني والدخول إلى المباراة القادمة بالعزيمة نفسها”.

وأضاف بيتكوفيتش: “مهم جدا أن يسترجع اللاعبون جيداً، أعتقد أننا نجحنا في هذا الجانب”.

وختم الناخب الوطني: “بالنسبة لي اللاعبون الموجودون في الوقت الحالي هم الأفضل والقادرون على تحقيق النتائج المرجوة”.

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