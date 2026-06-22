بيتكوفيتش: “اللاعبون متحفزون للذهاب بعيدا في المونديال”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أن لاعبي “الخضر” جاهزون لدخول مواجهة الأردن، بمعنويات مرتفعة وإرادة قوية لمواصلة المشوار في نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة المرتقبة فجر غدٍ الثلاثاء. في ثاني جولات المونديال أن الجميع جاهز بدنيا ونفسيا.

مشيدا في الوقت ذاته بالروح التي تسود المجموعة ورغبة اللاعبين في تقديم أفضل ما لديهم خلال ما تبقى من المنافسة.

كما أشار الناخب الوطني، إلى أن أشباله متحفزون لمواصلة المغامرة في المونديال والبقاء في الولايات المتحدة لأطول فترة ممكنة.

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