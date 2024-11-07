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الرياضة

بيتكوفيتش: “المنتخب أحرز تقدما وتحسنا دفاعيا مقارنة بأول مبارتين”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “المنتخب أحرز تقدما وتحسنا دفاعيا مقارنة بأول مبارتين”
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تحدث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن المستوى الذي بلغه المنتخب الوطني حاليا، بعد المباريات التي أشرف عليها إلى حد الآن.

وأوضح بيتكوفيتش، خلال ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الخميس: “لا يمكنني الجزم بأننا وجدنا العمود الفقري للمنتخب”.

كما أوضح الناخب الوطني: “من الواضح جدا بأننا أحرزنا تقدما، لقد تحسنا دفاعيا مقارنة بأول مبارتين”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “حاليا نرتكب عدد أقل من الأخطاء، مقارنة بالسابق، كما أن هناك روح مجموعة أكبر في المنتخب”.

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