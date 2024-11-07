بيتكوفيتش: “المنتخب أحرز تقدما وتحسنا دفاعيا مقارنة بأول مبارتين”

تحدث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن المستوى الذي بلغه المنتخب الوطني حاليا، بعد المباريات التي أشرف عليها إلى حد الآن.

وأوضح بيتكوفيتش، خلال ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الخميس: “لا يمكنني الجزم بأننا وجدنا العمود الفقري للمنتخب”.

كما أوضح الناخب الوطني: “من الواضح جدا بأننا أحرزنا تقدما، لقد تحسنا دفاعيا مقارنة بأول مبارتين”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “حاليا نرتكب عدد أقل من الأخطاء، مقارنة بالسابق، كما أن هناك روح مجموعة أكبر في المنتخب”.