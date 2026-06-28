بيتكوفيتش: “المنتخب في تطور مستمر.. وراضٍ عما قدمناه أمام النمسا”

نوّه الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بالمستوى القوي الذي أظهره لاعبو “الخضر” في مواجهة النمسا، ضمن الجولة الـ 3 والأخيرة من دور مجموعات مونديال 2026.

وكانت المواجهة تتجه للانتهاء على وقع التعادل بنتيجة 2-2، قبل أن ينجح المنتخب الوطني. في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة الـ 90+3، غير أن المنافس عاد من بعيد وسجل التعادل بعدها بـ 3 دقائق فقط، ليضمن الطرفان التأهل معا إلى الدور القادم.

وعن هذا السيناريو “الدراماتيكي” قال بيتكوفيتش: “كانت مباراة مجنونة بأتم معنى الكلمة.. ما شاهدناه تجاوز قدرة الجميع على التحمل بسبب التقلبات المستمرة في النتيجة”.

وواصل مدرب “الخضر” في الندوة الصحفية التي عقدها بعد لقاء النمسا: “الفريق يتطور من مواجهة إلى أخرى.. أنا راضٍ عما قدمه اللاعبون.”

وختم بيتكوفيتش: “في النهاية كانت مباراة ممتعة، أنا سعيد للغاية لأن كرة القدم انتصرت في النهاية، نتيجة 3-3 تلخص كل شيء”.

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