بيتكوفيتش باقٍ مع “الخضر” إلى 2028

حسمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” ملف تمديد عقد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الذي ترسم استمراره على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر” إلى غاية صيف 2028.

والتحق بيتكوفيتش، بالمنتخب الوطني، فيفري 2024 بعقد ينتهي مباشرة بعد مونديال 2026. لتقرر “الفاف” تمديده لموسمين إضافيين.

وكشفت الاتحادية عبر بيان لها اليوم الأحد. عن تمديد عقد الناخب الوطني، إلى غاية 31 جويلية 2028.

كما أعلنت أيضا، عن تمديد أعضاء الطاقم الفني عقودهم، حيث سيواصل كل من المدرب المساعد دافيد موراندي، ومدرب الحراس غيدو ناني والمحضر البدني باولو رونغوني مهامهم إلى جانب الناخب الوطني خلال السنتين المقبلتين.

منوهة بالنتائج القوية التي حققها التقني السويسري. مع التشكيلة الوطنية التي قادها إلى حد الآن في 28 مباراة، حقق خلالها 21 انتصارا مقابل 4 تعادلات و3 هزائم فقط مع تسجيل 67 هدفا واستقبال 22.

وأشارت الاتحادية إلى أن “الخضر” تحت قيادة بيتكوفيتش، ضمنوا تأهلهم إلى مونديال 2026، بعدما غابوا عن نسختي 2018 و2022.

كما أن المنتخب بلغ رفقة التقني السويسري، الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025 بعد إقصاءين متتاليين من الدور الأول في نسختي 2021 و2023.

مبرزة أن هذه الانجازات انعكس على التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم. حيث كان المنتخب يحتل المركز 43 عالميا والـ 7 إفريقيا عند تولي بيتكوفيتش. مهمة تدريبه، قبل أن يرتقي “الخضر” إلى المركز 28 عالميا والـ 4 قاريا.

وثمّنت “الفاف” هذه الاستمرارية على رأس الطاقم الفني للمنتخب الوطني باعتبارها تجسيدا للاستقرار والثقة في العمل المنجز. كما تمثل حافزا إضافيا لمواصلة تحقيق الأهداف المسطرة خلال الاستحقاقات المقبلة.