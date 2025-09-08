بيتكوفيتش بعد التعادل مع غينيا: “مصيرنا بين أيدينا.. والمنتخب قادر على بلوغ المونديال”

عبّر مدرب المنتخب الوطني الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، عن رضاه النسبي بتعادل “الخُضر” أمام غينيا دون أهداف، مؤكداً أن المنتخب ما زال يملك زمام الأمور.

في المباراة التي جرت، اليوم الاثنين، بملعب محمد الخامس، لحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026،

وقال بيتكوفيتش في تصريحاته بعد نهاية اللقاء: “ما زال مصيرنا بين أيدينا، وقد هنأت اللاعبين في غرف تغيير الملابس على مجهودهم. غينيا منتخب جيد، كنا قادرين على الفوز لو استثمرنا الفرص التي أتيحت لنا، لكن الأهم أننا أبعدناهم من سباق المونديال”.

وعن الجانب الدفاعي، أوضح: “لم نتلق أهدافاً، وهذا أمر إيجابي أمام فريق يضم مهاجماً كبيراً مثل غويراسي”.

بخصوص خياراته الهجومية وعدم إشراك بعض الأسماء، قال المدرب: “لدينا 26 لاعباً ولا يمكن أن يشارك سوى 16. رغبتي في اللعب الهجومي جعلتني أحتفظ بعدد أكبر من المهاجمين على مقاعد البدلاء. لم يكن بالإمكان إشراك الجميع، مثل بلايلي”.

وعن تقييمه للمنافس، رفض بيتكوفيتش الاعتراف بتفوق غينيا: “لا أوافق على القول إن غينيا كانت أفضل. في الشوط الثاني كنا جيدين وأظهرنا شخصية قوية”.

كما أبدى ثقته في مستوى الكرة الإفريقية: “يجب احترام المنتخبات الإفريقية، المغرب قدم شيئاً استثنائياً في المونديال الأخير، وهذا يثبت أن كل شيء ممكن”.

وعن إهدار الفرص، أضاف المدرب: “من الصعب محاكاة مواقف 1 ضد 1 أو 2 ضد 1 مع الحارس في التدريبات. لا يحدث كثيراً أن نضيع ثلاث فرص انفرادية، وأعتقد أننا في أكتوبر سنكون أفضل بدنيا وذهنياً”.

وفي الختام، تحدث عن كأس إفريقيا قائلاً: “الكان ما زالت بعيدة، تركيزنا الآن منصب على مباريات أكتوبر، بعدها سنفكر في نوفمبر والتحضير للبطولة.”