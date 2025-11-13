بيتكوفيتش بعد الفوز على زيمبابوي: “الأهم أننا فزنا دون إصابات”

أبدى مدرب المنتخب الوطني الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، رضاه عن الأداء العام الذي قدمه الخُضر في المباراة الودية أمام منتخب زيمبابوي.

وهي المباراة التي انتهت بفوز الجزائر بثلاثية مقابل هدف.

مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء قد تحقق، خاصة مع منح دقائق لعب مهمة لعدة لاعبين جدد، واستمرار عملية بناء فريق متوازن قبل المواعيد القادمة.

وكشف بيتكوفيتش أن سبب خروج جوان حجام في الشوط الثاني، كان صحيًا، قائلاً: “حجام لم يكن يشعر أنه بخير، لذلك فضّلت تغييره”. مؤكدًا أن قرار التبديل كان احترازيًا وأن اللاعب سيكون متابعًا من الطاقم الطبي.

وأوضح المدرب أن إحداث 6 تغييرات في الشوط الثاني كان جزءًا من البرنامج التحضيري. لكنه اعترف بأن ذلك أثر بعض الشيء على التنظيم العام: “قمنا بالعديد من التغييرات (ستة في المجموع) وهذا أثّر قليلاً على توازن الفريق”.

وأضاف أن الهدف من هذه التغييرات هو تقييم أكبر عدد ممكن من اللاعبين. مشيرًا إلى رضاه عن مردود العناصر التي دخلت في المرحلة الثانية: “اللاعبون الذين دخلوا في الشوط الثاني قدموا ما عليهم”.

ولم يخفِ بيتكوفيتش انزعاجه من الظروف المناخية بمدينة جدة، مؤكدًا أنها أثرت على مردود اللاعبين: “يجب الاعتراف أن الظروف المناخية هنا، من رطوبة وحرارة، كانت صعبة للغاية”.

وأشاد الناخب الوطني بالروح الهجومية للفريق قائلاً: “في الشوط الثاني حاولنا التحسن وتسجيل أهداف إضافية. خلقنا عدة فرص، لكن افتقدنا للدقة”. وأضاف: “الأهم أننا فزنا دون إصابات، وهذا أمر مهم جدًا”.

وأكد بيتكوفيتش أن المنتخب سيستفيد من أيام الراحة المقبلة قبل مواجهة المنتخب السعودي الذي يملك أسلوب لعب مختلف: “الآن من المهم أن نستريح قبل المباراة المقبلة. سنواجه منتخبًا بأسلوب لعب مختلف، ما يساعدنا على التحضير للمستقبل”.

وفي الختام، حرص بيتكوفيتش على الإشادة بمنتخب زيمبابوي ومدربه: “أهنئ زيمبابوي. مدربهم جديد لكنه حقق الكثير مع هذه المجموعة”.