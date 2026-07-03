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الرياضة

بيتكوفيتش: “بلوغنا الدور الـ32 يعتبر نتيجة مميزة”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “بلوغنا الدور الـ32 يعتبر نتيجة مميزة”
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أبدى مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، رضاه عن النتائج التي حققها الخضر، في كأس العالم 2026.

وصرح بيتكوفيتش، عقب هزيمتهم امام سويسرا، واقصائهم من المونديال: “كانت لحظة تاريخية لنا بالتأهل لهذه البطولة بعد 12 عاما”.

كما أضاف: “بلوغنا الدور الـ32 لثاني مرة في تاريخ المنتخب الجزائري، اعتبرها نتائج مميزة، ونقاط ايجابية حصدناها”.

وأردف: “كنا نرغب في التقدم أكثر في هذه البطولة، لكن للأسف لم نتمكن من القيام بذلك، وعلينا تقبل هذه النتيجة، والتعلم من النقائص، والأخطاء”.

وتابع بيتكوفيتش: “قدمنا آداء جيد، وبلغنا مراحل متقدمة، وأنا سعيد، لقد هنأت اللاعبين على مجهوداتهم، كونهم قدموا الكثير لبلوغ هذا الدور الـ32”.

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