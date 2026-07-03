بيتكوفيتش: “بلوغنا الدور الـ32 يعتبر نتيجة مميزة”

أبدى مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، رضاه عن النتائج التي حققها الخضر، في كأس العالم 2026.

وصرح بيتكوفيتش، عقب هزيمتهم امام سويسرا، واقصائهم من المونديال: “كانت لحظة تاريخية لنا بالتأهل لهذه البطولة بعد 12 عاما”.

كما أضاف: “بلوغنا الدور الـ32 لثاني مرة في تاريخ المنتخب الجزائري، اعتبرها نتائج مميزة، ونقاط ايجابية حصدناها”.

وأردف: “كنا نرغب في التقدم أكثر في هذه البطولة، لكن للأسف لم نتمكن من القيام بذلك، وعلينا تقبل هذه النتيجة، والتعلم من النقائص، والأخطاء”.

وتابع بيتكوفيتش: “قدمنا آداء جيد، وبلغنا مراحل متقدمة، وأنا سعيد، لقد هنأت اللاعبين على مجهوداتهم، كونهم قدموا الكثير لبلوغ هذا الدور الـ32”.