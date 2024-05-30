بيتكوفيتش: “بلومي لاعب موهوب وسنواصل متابعته باستمرار”

كشف مدرب المنتخب الوطني، فلاديمنير بيتكوفيتش، سبب عدم توجييه الدعوة، لبشير بلومي، رغم تألقه هذا الموسم مع ناديه فارنزي البرتغالي.

وأوضح بيتكوفيتش، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، بملعب “نيلسون مانديالا” ببراقي: “عدم استدعاء بلومي،عائد لخيار شخصي”.

كما أضاف: “بلومي، لاعب شاب وموهوب، بنفس مميزات بوداوي، وشايبي، لكن حاليا لا أعتقد بأنه استحق دعوة المنتخب الوطني”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “سنواصل متابعة بلومي، باستمرار، ويبقى دائما تحت متابعتنا، وأتمنى من خلال مردوده أن يتمكن من التطور أكثر”.