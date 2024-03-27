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الرياضة

بيتكوفيتش :”بن زية لعب جيدا دفاعيا وهجوميا وعوار قدم ما عليه”

بقلم عزيز طالبي
بيتكوفيتش :”بن زية لعب جيدا دفاعيا وهجوميا وعوار قدم ما عليه”
بيتكوفيتش
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ابدى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش رضاه التام لما قدمه لاعبوه سهرة اليوم أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية “لدينا مشكل في الدفاع واستقبلنا خمسة أهداف كاملة، وأضن أننا يجب التركيز جيدا من قبل لاعبينا”.

كما أضاف الناخب الوطني “عوار قدم مباراة جيدة، و من الجانب الهجومي، المباراة لعبت وفق وتيرة عالية، خاصة من جانب جنوب إفريقيا، الخصم يلعب معتاد على اللعب لعدد من المباريات”.

وتطرف بيتكوفتيش للحديث عن المتألق بن زية “بن زية يلعب جيدا دفاعيا وحتى هجوميا كما أنه قدم مباراة جيدة، اللاعبون احترموا التعليمات و قدمنا مستوى جيد لكن لا يزال أمام عمل”.

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