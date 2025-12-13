بيتكوفيتش: “بن طالب وبوعناني وعبدلي غابوا لأسباب فنية”

دافع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن خياراته في القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا، والتي عرفت غياب أسماء بارزة، في صورة نبيل بن طالب، وبدر الدين بوعناني، إلى جانب حيماد عبدلي.

وبخصوص بن طالب، الذي تواجد في معظم تربصات “الخضر” التي سبقت كأس أمم إفريقيا. قال بيتكوفيتش، إنه خيار فني، مضيفا: “لقد أقنعني لاعبون آخرون في منصبه”.

أما حول عدم استدعاء لاعب شتوتغارت الالماني، بدر الدين بوعناني. قال بيتكوفيتش: “نفس الشيء ينطبق عليه هو الآخر، بوعناني، ضحية للمنافسة ولم يلعب كثيرا في الفترة الماضية”.

ليعرج الناخب الوطني، للحديث عن عدم استدعاء عبدلي، الذي عاد بقوة من الإصابة، ويقدم مستويات راقية في “الليغ1” رفقة أونجي الفرنسي. وختم: “عبدلي يتنافس مع بن طالب.. هذه هي المنافسة، عليه أن يشعر بالاستعداد، وكيف استدعيه واستبعد مازة أو عوار؟”.