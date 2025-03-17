بيتكوفيتش: “بن ناصر كان يرغب بشدة في التواجد معنا لكن..”

أبدى مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، أسفه الشديد لغياب اسماعيل بن ناصر، عن التربص المقبل للمنتخب الوطني.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم اللإثنين، قال بيتكوفيتش، بخصوص بن ناصر: “غياب بن ناصر أمر مؤسف، كون اللاعب كان يرغب بشدة في التواجد معنا”.

كما أضاف: “لقد كانت له بداية جيدة للغاية مع نادي أولمبيك مارسيليا، وكنت أرغب في الاعتماد عليه في المبارتين المقبلتين”.

وأردف مدرب الخضر: “بن ناصر عانى من مشكل عضلي، عشية المباراة الأخيرة التي جمعتهم بباريس سان جيرمان”.

وختم فلاديمير بيتكوفيتش، مؤكدا: “الفحوصات التي أجراها بن ناصر، أكدت بأن اصابته ليست خطيرة”.