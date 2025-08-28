بيتكوفيتش: “بن ناصر ليس جاهزا من الناحية البدنية”

أرجع مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، سبب عدم استدعائه لاسماعيل بن ناصر، ضمن القائمة المعنية بواجهتي بوتسوانا، وغينيا، لعدم جاهزيته البدنية.

وكشف بيتكوفيتش، في هذا الخصوص: “بن ناصر حاليا ليس جاهزا من الناحية البدنية، لم يتدرب مع الفريق الأول لآسي ميلان، واكتفى بالتدرب مع فريق أقل من 23 عاما”.

كما أضاف: “بعد خوضه بعض الحصص التدريبية، واجه بن ناصر بعض الصعوبات من الناحية البدنية”.

واردف: “سنسخر كل ما لدينا من أجل مساعدة بن ناصر، ليستعيد مستواه الحقيقي، من أجل تقديمه الاضافة اللازمة للمنتخب الوطني”.

وختم فلاديمير بيتكوفيتش: “أتمنى أن يستعيد بن ناصر، كامل جاهزيته، ومستواه في أقرب فرصة، كونه جد مهمة بالنسبة لنا”.