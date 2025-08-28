بيتكوفيتش: “بوقرة قدم ما عليه في “الشان” وأتأسف لعدم بلوغنا أدوار متقدمه”

علق مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، على مشاركة منتخب المحليين، في الطبعة الأخيرة من “الشان”، أين أبدى تأسفه لعدم بلوغ أشبال مجيد بوقرة، أدوار متقدمة.

وقال بيتكوفيتش، خلال ندوته الصحفية: “منافسة الشان كانت بطولة جد مهمة، والمدرب قدم أفضل ما لديه، للظهور بأفضل وجه في هذه المنافسة”.

كما أضاف: “في القائمة الموسعة للمنتخب الأول، هناك عدة لاعبين ممن شاركوا في “الشان”، وهناك لاعبين آخرين متواجدين معنا في القائمة الحالية”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “للأسف لم نبلغ أدوار متقدمة في بطولة “الشان”، وخسرنا نقاط، ومركزين في ترتيب “الفيفا””.