بيتكوفيتش: “تأهلنا مستحق وسيطرنا على مجريات اللقاء”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن المنتخب الوطني الجزائري استحق التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025.

بعد فوزه الصعب على منتخب الكونغو الديمقراطية، مشيدًا بالأداء الجماعي وروح اللاعبين.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب اللقاء: “كانت مباراة صعبة، لكننا نستحق التأهل. أشكر اللاعبين على أدائهم، لقد سيطرنا على مجريات اللقاء رغم بعض المشاكل التي واجهتنا، وتمكّنا من التعامل معها في الوقت المناسب”.

وأضاف مدرب “الخُضر”: “الأهم بالنسبة لنا هو أننا حسمنا التأهل، وهذا يمنحنا دفعة معنوية كبيرة قبل التحديات القادمة”.