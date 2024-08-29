بيتكوفيتش: “تابعت خاسف منذ الموسم الماضي وهو يستحق التواجد معنا”

كشف مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، سبب اختياره للاعب شباب بلوزداد، نوفل خاسف، ضمن قائمته المعنية بمواجهتي غينيا الإستوائية، وليبيريا.

وأوضح بيتكوفيتش، في هذا الخصوصو، في ندوته الصحفية: “تابعت خاسف، منذ الموسم الماضي، وكنت متهما به”.

كما أضاف: “بداية الموسم الحالي أظهر أيضا بأنه في فورمة جيدة، ما جعله يستحق تلقي الدعوة للتواجد معنا”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “نملك لاعبين في المستوى على الجهة اليسرى بتواجد آيت نوري، وحجام، ومن الجيد امتلاك خيار ثالث”.