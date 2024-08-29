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الرياضة

بيتكوفيتش: “تابعت خاسف منذ الموسم الماضي وهو يستحق التواجد معنا”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “تابعت خاسف منذ الموسم الماضي وهو يستحق التواجد معنا”
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كشف مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، سبب اختياره للاعب شباب بلوزداد، نوفل خاسف، ضمن قائمته المعنية بمواجهتي غينيا الإستوائية، وليبيريا.

وأوضح بيتكوفيتش، في هذا الخصوصو، في ندوته الصحفية: “تابعت خاسف، منذ الموسم الماضي، وكنت متهما به”.

كما أضاف: “بداية الموسم الحالي أظهر أيضا بأنه في فورمة جيدة، ما جعله يستحق تلقي الدعوة للتواجد معنا”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “نملك لاعبين في المستوى على الجهة اليسرى بتواجد آيت نوري، وحجام، ومن الجيد امتلاك خيار ثالث”.

رابط دائم : https://nhar.tv/6TRgH
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