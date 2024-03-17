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الرياضة

بيتكوفيتش: “تحقيق النتائج يحتاج لتضحيات من الجميع”

بقلم محمد لمين صحراوي
بيتكوفيتش: “تحقيق النتائج يحتاج لتضحيات من الجميع”
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أكد مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، تفاؤله بقدرته على قيادة المنتخب لتحقيق النتائج التي ينتظرها الجميع.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد، بقاعة المحاضرات بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. قال بيتكوفيتش: “من أجل تحقيق النتائج المروجة، لابد أن يكون فيه نوع من التضحية من كل الأطراف”.

وفي المقابل، شدد الناخب الوطني، على أهمية فرض الانضباط داخل المجموعة من أجل النجاح، لاسيما من الناحية البسيكولوجية، موضحا بأن استدعاء أي لاعب مرتبط بما يقدمه.

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