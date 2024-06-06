بيتكوفيتش: “تلقينا هدفين بسبب أخطاء فردية”

أرجع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتسش، الهزيمة التي مني بها الخضر، اليوم الخميس، امام غينيا، للأخطاء الدفاعية الفردية.

وصرح بيتكوفيتش، في ندوته الصحفية، عقب هذه المباراة: “في كل مرة لعبنا بسرعة أكبر على الأجنحة، شكلنا خطورة على المنافس، وللأسف ضيعنا فرص محققة للتهديف”.

كما أضاف: “للأسف تلقينا مجددا هدفين من تسديدتين، بسبب أخطاء فردية، رغم أنني تحدث مع الاعبين حول هذه الأمور”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “هذه الأمور تعتبر جزء من اللعبة، ومن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لكن علينا البقاء ايجابيين”.