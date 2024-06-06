بيتكوفيتش: “تلقينا هدفين بسبب أخطاء فردية”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتسش، الهزيمة التي مني بها الخضر، اليوم الخميس، امام غينيا، للأخطاء الدفاعية الفردية.
وصرح بيتكوفيتش، في ندوته الصحفية، عقب هذه المباراة: “في كل مرة لعبنا بسرعة أكبر على الأجنحة، شكلنا خطورة على المنافس، وللأسف ضيعنا فرص محققة للتهديف”.
كما أضاف: “للأسف تلقينا مجددا هدفين من تسديدتين، بسبب أخطاء فردية، رغم أنني تحدث مع الاعبين حول هذه الأمور”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “هذه الأمور تعتبر جزء من اللعبة، ومن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لكن علينا البقاء ايجابيين”.
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