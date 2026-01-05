بيتكوفيتش: “تنتظرنا مباراة قوية وعلينا أن نؤمن بأنفسنا من أجل الفوز”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بصعوبة مباراة ثمن نهائي “الكان” التي ستجمعهم بمنتخب الكونغو الديمقراطية، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على الفوز.
وصرّح بيتكوفيتش، اليوم الإثنين، في ندوته الصُحفية: “لدينا مباراة اقصائية، علينا الفوز بها كوننا نريد البقاء في هذه البطولة”.
كما أضاف الناخب الوطني: “سنواجه منافس قوي، يملك العديد من التوجهات في طريقة لعبه، وعلينا فرض طريقة لعبنا”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “علينا أن نؤمن بأنفسنا، وندخل مباراتنا المقبلة بكل ثقة، من أجل الفوز بالمباراة”.
