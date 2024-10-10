بيتكوفيتش: “جميع اللاعبين أصبحوا يملكون عقلية الفوز”
بقلم عزيز طالبي
أبدى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش رضاه التام عما قدمه لاعبوه في في الفوز الذي حققوه اليوم أمام الطوغو بخماسية لهدف.
وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية، عقب المباراة: “المنتخب المنافس باغتنا في الشوط الأول بتسجيل هدف بسبب خطأ من الدفاع. قبل أن نعود إلى الطريق الصحيح و نسجل هدف التعادل ونصحح أموراً أخرى لتسجيل الهدف الثاني”.
كما أضاف بيتكوفيتش: “أريد أن أقول إننا لعبنا مباراة بجميع اللاعبين، لأن الجميع شارك في الفوز الجميل، المنتخب الوطني أصبح يملك عقلية الفوز، و حتى الاحتياطيون شاركوا في الفوز”.
وأضاف: “رغم الفوز بخماسية إلا أننا سنعمل ما في وسعنا للفوز بأكبر عدد من المباريات”.
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