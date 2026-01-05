إعــــلانات
بيتكوفيتش: "حاج موسى ومازة سيشكلان مستقبل كرة القدم الجزائرية"

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “حاج موسى ومازة سيشكلان مستقبل كرة القدم الجزائرية”
أثنى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، على الثنائي حاج موسى، وابراهيم مازة، معتبرا إياهما مستقبل كرة القدم الجزائرية.

وصرّح بيتكوفيتس، اليوم الإثنين، في ندوته الصحفية، بخصوص هذا الثنائي: “حاج موسى، ومازة، سيكونان جزءا مهما من كرة القدم الجزائرية”.

كما أضاف: “لدينا في مجموعتنا 28 لاعبا تنافسيا، أغلبهم يلعبون في نوادي أوروبية، وعالمية، ويقدمون مستوى كبير”.

وتابع بيتكوفيتش: “مازة، وحاج موسى، يشاركان لأول مرة في البطولة الإفريقية، وعليهما تعلم الكثير منها، كوهما سيشكلان مستقبل كرة القدم الجزائرية”

