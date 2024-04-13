بيتكوفيتش حاضرا بملعب ميلود هدفي لمتابعة لقاء السياسي وبن عكنون
بقلم عزيز طالبي
تواجد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم السبت، في المنصة الشرفية لملعب الشهيد ميلود هدفي لمتابعة لقاء شباب قسنطينة و نجم بن عكنون.
و تجري المباراة ضمن الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، بين الفريق السياسي و نجم بن عكنون بالغرب الجزائري، على أمل إقناع أحد اللاعبين الناخب الوطني.
وكان بيتكوفيتش قد تابع لقاء إتحاد العاصمة ورائد بوقاعة بملعب 5 جويلية، و من المنتظر، ان يتابع غدا مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان.
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