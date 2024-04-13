بيتكوفيتش حاضرا بملعب ميلود هدفي لمتابعة لقاء السياسي وبن عكنون

تواجد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم السبت، في المنصة الشرفية لملعب الشهيد ميلود هدفي لمتابعة لقاء شباب قسنطينة و نجم بن عكنون.

و تجري المباراة ضمن الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، بين الفريق السياسي و نجم بن عكنون بالغرب الجزائري، على أمل إقناع أحد اللاعبين الناخب الوطني.

وكان بيتكوفيتش قد تابع لقاء إتحاد العاصمة ورائد بوقاعة بملعب 5 جويلية، و من المنتظر، ان يتابع غدا مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان.