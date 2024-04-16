بيتكوفيتش حاضرا في مباراة السياربي وبارادو

تابع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش المباراة التي جمعت بين فريق شباب بلوزداد ونادي بارادو بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وبدلك يواصل بيتكوفيتش، سلسلة زياراته الميدانية إلى مختلف ملاعب البطولة الوطنية واستعدادات الأندية في شاكلة نادي بارادو و نجم بن عكنون و شبيبة الساورة.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، صورة للناخب الوطني بيتكوفيتش رفقة أعضاء الطاقم الفني أبرزهم نبيل نغيز، خلال تواجده في القاعة الشرفية لملعب 5 جويلية.

للإشارة، انتهى اللقاء الدي جمع بين السياربي و الباك بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة، فغي لقاء لم يترقي للمستوى المطلوب.