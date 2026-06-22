بيتكوفيتش: “حان وقت إظهار الوجه الحقيقي للمنتخب”

أعرب مدرب “الخضر” فلاديمير بيتكوفيتش، عن تفاؤله بقدرة التشكيلة الوطنية، على تدارك بدايتها المتعثرة في مونديال 2026. وتحقيق الفوز فجر غدٍ أمام الأردن.

وبخصوص مفتاح الفوز على الأردن، بعد هزيمة الأرجنتين. أبرز بيتكوفيتش، أن لاعبو المنتخب مطالبون بأخذ زمام المبادرة. وتفادي تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها في لقاء الافتتاح.

قبل أن يؤكد في ندوته الصحفية التي عقدها مساء أمس الأحد. أن الأهم في مواجهة “النشامى”. يبقى تقديم أداء قوي و إظهار الإمكانات الحقيقية لـ”الخضر”.

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