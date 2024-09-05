بيتكوفيتش: “حققنا فوزا بشق الأنفس أمام منتخب عنيد”
بقلم عزيز طالبي
أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أحقية لاعبيه بالفوز أمام منتخب غينيا الاستوائية رغم اعترافه بصعوبة المهمة.
وقال فلاديمير بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “صحيح أن المباراة كانت صعبة أمام منافس عنيد، لكننا صنعنا عددا من الفرص، أبرزها ركلة الجزاء التي ضعيناها في الشوط الأول”.
وأضاف بيتكوفيتش: “فزنا بفضل اللاعب رقم 12 كذلك، وهم الأنصار الذين أشكرهم كثيرا على الدفع المعنوي، أشكرهم كثيرا”.
و أردف: “أبدينا جاهزية كبيرة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عرفنا كيفية التسجيل”.
وختم تصريحاته: “المباراة كانت صعبة، لكني أشكر اللاعبين على شجاعتهم في الشوط الثاني، الجميع شاركوا في الفوز”.
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