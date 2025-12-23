بيتكوفيتش: “درسنا منتخب السودان جيدا وجاهزون للمنافسة”

كشف فلاديمير بيتكوفيتش، أنه حدد نقاط ضعف منتخب السودان، تحسبا لاستغلالها ونقاط قوته من أجل العمل على الحد منها، في لقاء يوم غدٍ الاربعاء، ضمن أولى لقاءات المنتخبان في كأس أمم إفريقيا.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء، أبرز بيتكوفيتش: “سنواجه فريقا خاض “الشان” وكأس العرب بنفس التشكيلة تقريبا، وقد قمنا بمعاينته بشكل جيد”.

كما جدد الناخب الوطني، ثقته في قدرة أشباله على تحقيق الفوز. وتدشين مشوارهم في الـ”كان” بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف بيتكوفيتش: ” المجموعة تعمل بجد.. لا نملك الوقت للتفكير فيما حصل أو فيما هو قادم. نعمل كل يوم، وواثق أن الفريق جاهز غدا لدخول هذه المسابقة”.