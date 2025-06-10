بيتكوفيتش: “دفعنا ثمن الأخطاء الفردية… وردة الفعل الإيجابية تمنحنا نقطة انطلاق جديدة”

خرج مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بمجموعة من التصريحات التي عكست تحليله الواقعي للمباراة، بعد الخسارة المثيرة في ودية السويد بنتيجة 4 أهداف مقابل 3.

وقال بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية بعد اللقاء: “سيطرنا على مجريات اللعب خلال أول 15 دقيقة، لكننا ارتكبنا أخطاء فردية كلفتنا كثيرًا”.

وأضاف المتحدث: “واجهنا صعوبات واضحة في المواجهات الثنائية، خاصة عندما كانت المساحات مفتوحة”. وعلى الرغم من تلقي شباك الجزائر أربعة أهداف، لم يغفل بيتكوفيتش عن الإشارة إلى أن المنتخب السويدي هو الآخر يعاني دفاعيًا، مضيفًا: “السويديون أيضًا يجب أن يقلقوا بشأن خطهم الخلفي، فقد تلقوا ثلاثة أهداف”.

وفي سياق حديثه عن اختياراته الفنية، أوضح المدرب السويسري أنه حاول منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين: “كما قلت من قبل، أردت أن أمنح اللاعبين أكبر وقت ممكن للعب، من أجل تقييمهم في ظروف تنافسية”.

وختم بيتكوفيتش تصريحه برسالة تفاؤل رغم مرارة الهزيمة: “لا توجد هزيمة يمكن اعتبارها إيجابية، لكنها تصبح مفيدة حين تكون ردة الفعل قوية، وهذا ما رأيناه اليوم. بعد أول خسارة لنا منذ عام، نستطيع الانطلاق من جديد على أساس صلب”.