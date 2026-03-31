بيتكوفيتش راض عن مستوى المدافعين ويوجه رسالة واضحة للاعبيه

خرج الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بانطباعات إيجابية عقب التعادل دون أهداف الذي حققه المنتخب الوطني أمام منتخب الأوروغواي.

في مواجهة اتسمت بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي من الجانبين.

وأكد المدرب السويسري أن لاعبيه قدموا مردودًا مقبولًا خاصة خلال المرحلة الأولى من اللقاء. وصرح خلال الندوة الصحفية بعد المباراة: “اللقاء عرف مستوى عاليًا بدنيا وتكتيكيا، خاصة من جانب الاندفاع البدني”.

وأوضح الناخب الوطني: “الشوط الأول كان جيدًا جدًا، مع كثير من التغييرات في المراحل الهجومية. كان يجب أن نكون أسرع في إنهاء الهجمات، لكنني راضٍ عن الأداء الدفاعي”.

وعن الانضباط التكتيكي والحضور الذهني، قال بيتكوفيتش: “أمام منافس كمنتخب الأوروغواي، يجب أن نكون في قمة التركيز الدفاعي حتى عندما نملك الكرة، وقد قمنا بهذا العمل بشكل جيد طوال 90 دقيقة”.

وختم بالقول: “طلبت من اللاعبين التضحية من أجل الحصول على فرصة التواجد ضمن قائمة كأس العالم”.