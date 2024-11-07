بيتكوفيتش: “رباش يتميز بسرعة كبير ويتلائم مع طريقة لعبنا”
بقلم كريم تيغرمت
أشاد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بامكانيات لاعب نادي ألافيس، الجزائري عبد الرحمان رباش، مؤكدا امكانية استدعائه مستقبلا لتربص الخضر.
وقال بيتكوفيتش، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “تابعت رباش، الذي شارك أساسيا في المباراة الأخيرة مع ناديه ألافيس”.
كما أضاف: “رباش يتناسب مع طريقة لعبنا، كونه يتميز بسرعة كبيرة، والحركة، وهو يشبه في طريقة لعبه، عمورة”.
وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “يمكنني استدعاء عدد محدد من اللاعبين فقط، ويمكن توجيه الدعوة لرباش في المستقبل”.
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