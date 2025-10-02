إعــــلانات
الرياضة

بيتكوفيتش: “زيدان يستحق الدعوة ومن السابق لأوانه الحديث الرقم واحد في حراسة المرمى”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “زيدان يستحق الدعوة ومن السابق لأوانه الحديث الرقم واحد في حراسة المرمى”
  • 271
  • 0

تحدث مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، عن منصب حراسة المرمى، مؤكدا استحقاق لوكا زيدان، أول دعوة له مع المنتخب الوطني.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “أنا سعيد بحراس المرمى، لكنني أتطلع إلى توسيع قائمة حراس المرمى، ولاعبي خط الوسط”.

كما أضاف، بخصوص لوكا زيدان: “زيدان استحق الدعوة التي تلقاها، وأنا مقتنع بأنه قادر على تقديم الإضافة للمنتخب، بالامكانيات التي يتمتع بها”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “من السابق لأوانه الحديث حاليا عن الرقم واحد في حراسة المرمى”.

رابط دائم : https://nhar.tv/hvVDt
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر