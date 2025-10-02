بيتكوفيتش: “زيدان يستحق الدعوة ومن السابق لأوانه الحديث الرقم واحد في حراسة المرمى”

تحدث مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، عن منصب حراسة المرمى، مؤكدا استحقاق لوكا زيدان، أول دعوة له مع المنتخب الوطني.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “أنا سعيد بحراس المرمى، لكنني أتطلع إلى توسيع قائمة حراس المرمى، ولاعبي خط الوسط”.

كما أضاف، بخصوص لوكا زيدان: “زيدان استحق الدعوة التي تلقاها، وأنا مقتنع بأنه قادر على تقديم الإضافة للمنتخب، بالامكانيات التي يتمتع بها”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “من السابق لأوانه الحديث حاليا عن الرقم واحد في حراسة المرمى”.