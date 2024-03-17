بيتكوفيتش: “سألتقي بياسين عدلي مستقبلا للتحدث”

تحدث مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بخصوص امكانية تدعيم الخضر بأسماء جديدة مستقبلا، كما تطرق لملف ياسين عدلي، لاعب آسي ميلان الإيطالي.

وخلال الندوة الصحفية التي نشظها اليوم الأحد، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، قال بيتكوفيتش: “سأقوم ببرمجة جولة أوروبية لمعانية اللاعبين الجزائريين الموهوبين، كما أعاين لاعبي البطولة المحلية”.

وفيما تعلق بياسين عدلي، قال الناخب الوطني: “من الممكن أن ألتقي بياسين عدلي، على مأدبة عشاء، للتكلم عن كل شيء، وليسن عن انضمامه للمنتخب أم لا”.