بيتكوفيتش: “سعيد بالفوز ويجب المحافظة على مجموعتنا المتجانسة”

طالب الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لاعبيه بضرورة الحفاظ على النسق العالي الذي أظهروه خلال الشوط الثاني أمام غينيا الاستوائية.

وقال بيتكوفيتش في الندوة الصحفية عقب المباراة: “يجب أن تبقى لدينا الثقة الكبيرة في أنفسنا. أنا شخصيا سعيد بالفوز أمام أنصارنا الذين ساعدونا كثيرا”.

وأضاف الناخب الوطني: “نملك إمكانية الفوز بمباريات أخرى، ويجب المحافظة على هذا النسق خلال الاستحقاقات القادمة”.

كما أبدى بيتكوفيتش رضاه التام عن ملعب ميلود هدفي: “يجب أن نبقى متحدين خلال المباريات القادمة، نستحق الفوز وملعب وهران يستحق أن نعطيه فرصة ثانية للاستقبال فيه”.

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