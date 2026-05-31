بيتكوفيتش: “سعيد بتواجدي هنا وبالعمل الذي قدمته وجاهز لمناقشة عقدي”

أبدى المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، ارتياحه بالعمل مع المنتخب الوطني، وما قدمه في آخر سنتين، مؤكدا استعداده لمناقشة امكانية تمديد عقده.

وردا على أئسلة الصحافة، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأحد، قال بيتكوفيتش: “الحديث عن مستقبلي مع المنتخب، هو آخر شيء أود الحديث عنه اليوم”.

كما أضاف: “أنا قلت منذ البداية، بأنني سعيد بتواجدي هنا، وبالعمل الذي قمت به خلال آخر سنتين، وأبديت جاهزيتي للحديث عن تمديد عقدي كوني سعيد هنا”.

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “أظن أننا لسنا بعيدين جدا عن ايجاد أرضية اتفاق بخصوص عقدي”.