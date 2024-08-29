بيتكوفيتش: “سعيود يملك الامكانيات والخبرة وقادر على تقديم الإضافة”

أوضح الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الأسباب التي دفعته لتوجيه الدعوة لأمير سعيود، في التربص المقبل للمنتخب الوطني.

وصرح بيتكوفيتس، اليوم الخميس، في هذا الخصوص: “وجهت الدعوة لسعيود بعد الحديث الكبير الذي سمعته بخصوصه، ومعاينتي له”.

كما أضاف: “سعيود يملك امكانيات وخبرة كبيرة، بامكانه التسجيل، وتقديم تمريرات حاسمة أيضا، ما يعني بأنه قادر على تقديم الاضافة

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “كل هذا سيتم تأكيده في التدريبات وعلى الميدان، وهذا الأمر يتعلق بجميع اللاعبين على غرار سعيود”.