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الرياضة

بيتكوفيتش: “سعيود يملك الامكانيات والخبرة وقادر على تقديم الإضافة”

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش: “سعيود يملك الامكانيات والخبرة وقادر على تقديم الإضافة”
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أوضح الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الأسباب التي دفعته لتوجيه الدعوة لأمير سعيود، في التربص المقبل للمنتخب الوطني.

وصرح بيتكوفيتس، اليوم الخميس، في هذا الخصوص: “وجهت الدعوة لسعيود بعد الحديث الكبير الذي سمعته بخصوصه، ومعاينتي له”.

كما أضاف: “سعيود يملك امكانيات وخبرة كبيرة، بامكانه التسجيل، وتقديم تمريرات حاسمة أيضا، ما يعني بأنه قادر على تقديم الاضافة

وتابع فلاديمير بيتكوفيتش: “كل هذا سيتم تأكيده في التدريبات وعلى الميدان، وهذا الأمر يتعلق بجميع اللاعبين على غرار سعيود”.

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