بيتكوفيتش: “سليماني عليه التركيز وبراهيمي برهن مع فريقه”

تحدث الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، عن الخيارات التي قام بها في قائمة اللاعبين المعنيين بتربص المقبل للخضر، خاصة ما تعلق بالثنائي اسلام سليماني، وياسين براهيمي.

وقال بيتكوفيتش، في هذا الخصوصو، خلال ندوته الصحفية: “تكلمت مع سليماني، وعليه التركيز مع فريقه الجديد، والباب مفتوح له دائما”.

وفيمال تعلق بعودة ياسين براهيمي، للمنتخب الوطني، أوضح بيتكوفيتش: “براهيمي برهن في فريقه، وأريد أن أراه في المنتخب لمعرفة قيمته الحقيقية”.