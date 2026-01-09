بيتكوفيتش: “سنحدد مدى جاهزية بن ناصر بعد آخر حصة تدريبية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفتش، عن الاصابات التي يعاني منها بعض لاعبي الخضر، وبالتحديد اسماعيل بن ناصر، ومدى امكانية الاعتماد عليه ضد نيجيريا.
وصرح بيتكوفيتش، اليوم الجمعة، في هذا الخصوص: “لا يمكنني الجزم إن كان بن ناصر، جاهزًا أم لا”.
كما أضاف: “لدينا حصة تدريبية أخيرة، وبعدها سأقرر من هم اللاعبون الجاهزون. قبل ذلك، لا يمكنني الجزم”.
وتابع الناخب الوطنتي فلاديمير بيتكوفيتش: “سنعرف في اللحظة الأخيرة ما إذا كان بن ناصر، قادرًا على اللعب أم لا”.
