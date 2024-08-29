بيتكوفيتش: “سنخوض مواجهتين صعبتين لكننا واثقون من امكانياتنا”

أوضح الناخب فلاديمير بيتكوفيتس، بأن المبارتين المقبلتين للخضر، أمام كل من غينيا الاستوائة، وليبيريا، لن تكون سهلة، مؤكدا في ذات الوقت ثقته الكبيرة في امكانيات لاعبيه.

وقال بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “مبارتي غينيا الإستوائية، وليبيريا، لن تكون سهليتن، لكننا واثقون من امكانياتنا”.

كما أضاف مدرب الخضر: “نحن نعلم أننا نملك الامكانيات اللازمة التي تسمح لنا بالسيطرة على منافسينا، وتحقيق الفوز”.

وتابع فلاديمير بتيكوفيتش: “المباراتين ستكونان مختلفيتين، خاصة وأن مباراة ليبيريا ستجرى على ملعب معشوشب اصطناعيا، لكن لدينا الوقت للتحضير لها بمركز سيدي موسى، أين نملك ملعب معشوشب اصطناعيا”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب غينيا الاستوائية، يوم 5 سبتمبر، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، قبل تنقله إلى ليبيريا لمواجهة منتخب هذا الأخير، يوم 10 من ذات الشهر، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.