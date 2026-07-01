بيتكوفيتش: “سندخل مواجهة سويسرا بإيمان كامل في قدرتنا على التأهل”

أكد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أن مواجهة منتخب سويسرا ستكون قوية ومتوازنة، بالنظر إلى المستوى الذي يقدمه المنتخبان في كأس العالم 2026.

وقال بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية عشية المباراة: “سويسرا والجزائر يقدمان مستويات جيدة، وكلاهما يملك الطموح نفسه وهو تحقيق الفوز”.

وتابع الناخب الوطني: “لا أزال على اتصال مع لاعبي المنتخب السويسري، وتابعت مبارياتهم وسعيد للقائهم مجددا”.

وأضاف مدرب “الخُضر” أنه يتطلع لتحقيق الانتصار ومواصلة المغامرة في البطولة. مؤكداً أن المنتخب الوطني سيدخل المواجهة بعقلية تنافسية وإيمان كامل بقدرته على التأهل.

وأكد بيتكوفيتش على جاهزية رفقاء القائد رياض محرز لموعد سويسرا: “أظهرنا أشياء جميلة أمام النمسا، وأنا مقتنع أننا سنكون بنسبة 100٪ غدًا”.