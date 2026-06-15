بيتكوفيتش: “سنركز على فرض هويتنا الكروية وأسلوبنا أمام الأرجنتين”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن ملامح تحضيراته الفنية لمواجهة المنتخب الأرجنتيني، مؤكداً أن تركيزه ينصب على فرض أسلوب لعب المنتخب الوطني أكثر من التركيز على مراقبة لاعب بعينه من صفوف المنافس.

وقال بيتكوفيتش خلال ندوة صحفية عقدها عشية المباراة: “طوال مسيرتي التدريبية لم أبنِ خططي على مراقبة لاعب واحد، بل أفضل التركيز على فرض هويتنا الكروية وأسلوبنا داخل أرضية الميدان”.

وأضاف أن المنتخب الأرجنتيني يمتلك العديد من الحلول الفردية والجماعية التي تمكنه من صناعة الفارق في أي وقت. مشيراً إلى أن الجهاز الفني درس جميع السيناريوهات المحتملة للمباراة، بما في ذلك مشاركة لاوتارو مارتينيز أو جوليان ألفاريز في التشكيلة الأساسية.

كما أكد الناخب الوطني أن الظروف المناخية لن تؤثر على مردود المنتخب الجزائري، مبرزاً أن اللاعبين اعتادوا على الأجواء الحارة، وأن إقامة المباراة ليلاً قد تساعدهم على تقديم أفضل مستوياتهم.

وختم بيتكوفيتش تصريحاته بالتأكيد على أن النجاح في البطولات الكبرى لا يتحقق بالحظ وحده، بل بالانضباط والتنظيم والعمل الجماعي، وهي العناصر التي يسعى المنتخب الوطني إلى تجسيدها في مواجهة الأرجنتين.