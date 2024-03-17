بيتكوفيتش: “سنعمل على خلق روح المجموعة في المنتخب”

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عزمه على خلق أجواء مميزة بينه وبين أعضاء الطاقم الفني واللاعبين على حد سواء.

وفي الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأحد. بقاعة المحاضرات التابعة لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، قال بيتكوفيتش : “ستسمعون مني الكثير من التوضيحات.. نريد أن نكون عقلية فريق وروح المجموعة”.

وأضاف التقني البوسني، قبل 24 ساعة عن انطلاق أول تربص له على رأس الخضر: “المعنويات مهمة لتحقيق الانتصارات، وسنعمل على أن خلق نوع من الاتحاد والتشارك في العديد من النقاط”.