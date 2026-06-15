بيتكوفيتش :”سنقاتل للدفاع عن ألوان الجزائر وتشريف الراية الوطنية”

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أن المنتخب الجزائري سيدخل مباراته الافتتاحية أمام الأرجنتين بطموحات كبيرة، رغم إدراكه لصعوبة المهمة أمام حامل لقب كأس العالم وأحد أبرز المرشحين للتتويج بالنسخة الحالية.

وخلال الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة، أوضح الناخب الوطني أن “الخضر” حضروا إلى البطولة بهدف المنافسة وتقديم صورة مشرفة عن الكرة الجزائرية، قائلاً: “ندرك تماماً قيمة المنتخب الأرجنتيني ومكانته العالمية، لكن حضورنا إلى هذه البطولة لا يقتصر على تسجيل المشاركة فقط، بل نسعى إلى تقديم ما يليق بطموحاتنا”.

وأضاف بيتكوفيتش أن جميع اللاعبين في جاهزية كاملة من الناحيتين البدنية والفنية، مؤكداً أن المنتخب أنهى تحضيراته في أفضل الظروف ويدخل المباراة بثقة كبيرة ورغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية.

كما شدد على أهمية الروح الجماعية والالتزام التكتيكي في مثل هذه المواعيد الكبرى، مؤكداً أن المنتخب الوطني سيقاتل فوق أرضية الميدان للدفاع عن ألوان الجزائر وتشريف الراية الوطنية أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم.