بيتكوفيتش: “سنقدم كل شيء لتفادي الإقصاء من الدور الأول”

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أن المنتخب الوطني، سيقدم كل شيء في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم الـ 11 جوان الداخل.

وفي الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأحد، أبرز بيتكوفيتش، أن “الخضر” سيعملون على جعل الجماهير الجزائرية فخورة في المحفل العالمي.

قبل أن يضيف: “سنحاول أن نكون أفضل من كل المنافسين الذين سنواجههم في المونديال. وبالطبع نمتلك أهدافا خاصة بنا”.

وتمنى بيتكوفيتش، أن يستغل اللاعبون فترة التحضيرات الحالية من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب، تكتيكيتيا وفنيا وبدنيا.

وأضاف: “نريد أن نصل إلى مباراتنا الأولى في أفضل جاهزية وبعدها سنلعب مباراة بمباراة وننتظر ما سيحدث”.

وختم مدرب “الخضر” بخصوص أهداف المنتخب في المونديال: “سنقدم كل شيء من أجل تفادي العودة إلى الديار بعد 3 لقاءات وهدفنا بلوغ الدور الـ 16.”