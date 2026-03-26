بيتكوفيتش: “سنلعب بحارسي مرمى مختلفين في المبارتين المقبلتين”

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، مخططاته بخصوص منصب حراسة المرمى في المواجهتين الوديتين المقبلتين ضد كل من غواتيمالا، والأوروغواي.

وصرح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “من المقرر أن نلعب بحراسي مرمى مختلفين في المبارتين المقبلتين”.

كما أضاف: “حراس المرمى الأربعة المتواجدين معنا يقومون بعمل جيد إلى حد الآن مع مدرب حراس المرمى”.

وأردف: “رباعي حراسة المرمى يملكون امكانيات في المستوى، وأترك عملهم لمدرب الحراس، في كرة القدم الحديث هناك مدرب خاص مسؤول عن كل مجال، لكن هناك دائما مدرب رئيسي”.