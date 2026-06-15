بيتكوفيتش: “سنواجه أبرز المرشحين للتتويج بالمونديال والمفاجأة تبقى ممكنة”

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أن المنتخب الوطني يدرك حجم التحدي الذي ينتظره في مباراته المقبلة أمام منتخب الأرجنتين. مشيرًا إلى أن “الخضر” سيواجهون أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026.

وقال بيتكوفيتش، في تصريح للتلفزيون العمومي، اليوم الاثنين: “أمامنا مباراة ضد منتخب يعَدُّ المرشح الأبرز للتتويج بالبطولة، ليس فقط أمام الجزائر، بل مقارنة بجميع المنتخبات المشاركة”.

وأضاف الناخب الوطني: “سنواجه بطل العالم الحالي، وهو منتخب يملك خبرة كبيرة وإمكانات عالية، لذلك ندرك أن المباراة ستكون صعبة للغاية”.

ورغم قوة المنافس، أبدى بيتكوفيتش تفاؤله بقدرة المنتخب الوطني على تقديم مباراة كبيرة. مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل: “رغم صعوبة المواجهة، إلا أن إمكانية صنع المفاجأة تبقى قائمة. الأمر ليس مستحيلاً، وسنعمل بكل ما لدينا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية”.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض اختبار قوي أمام المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مشواره بكأس العالم. وسط آمال الجماهير الجزائرية في تقديم أداء مشرف وتحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب وأحد أبرز المرشحين للظفر بالكأس العالمية.